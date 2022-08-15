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Факты / Украина

РФ сосредоточилась на шести направлениях в войне против Украины — ISW

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
РФ сосредоточилась на шести направлениях в войне против Украины — ISW
Фото: Генштаб ВСУ

Российские оккупационные войска сейчас сосредоточены примерно на шести направлениях в Украине. Об этом сообщает американский институт изучения войны (ISW).

По словам аналитиков, активные боевые действия происходят на следующих направлениях:

  • город Харьков и северо-восточная часть Харьковской области;
  • по линии Изюм – Славянск;
  • Северско-Лисичанский район;
  • Бахмут;
  • район городов Авдеевка-Донецк;
  • Юг Украины.

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В Институте изучения войны объяснили, что расположение россиян на этих направлениях указывает на то, что РФ уделяет первоочередное внимание продвижению своих войск вокруг Бахмута и, возможно, к Северску, пытаясь использовать активность сил так называемой ДНР, чтобы захватить территории, которые им не удалось взять с 2014 года на Авдеевском направлении.

Кроме того, высокая концентрация добровольческих батальонов вокруг Изюма и Славянска говорит о том, что этот район не в центре внимания России и может быть уязвимым для украинских контратак.

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Также, по словам американских аналитиков, скопление сил в Херсонской области и вокруг нее может создать значительные трудности для российского командования и управления, особенно если украинские силы продолжат контрнаступление.

Источник: ISW

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