РФ сосредоточилась на шести направлениях в войне против Украины — ISW

Август, 15 в 11:10

Российские оккупационные войска сейчас сосредоточены примерно на шести направлениях в Украине. Об этом сообщает американский институт изучения войны (ISW).

По словам аналитиков, активные боевые действия происходят на следующих направлениях:

город Харьков и северо-восточная часть Харьковской области;

по линии Изюм – Славянск;

Северско-Лисичанский район;

Бахмут;

район городов Авдеевка-Донецк;

Юг Украины.

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В Институте изучения войны объяснили, что расположение россиян на этих направлениях указывает на то, что РФ уделяет первоочередное внимание продвижению своих войск вокруг Бахмута и, возможно, к Северску, пытаясь использовать активность сил так называемой ДНР, чтобы захватить территории, которые им не удалось взять с 2014 года на Авдеевском направлении.

Кроме того, высокая концентрация добровольческих батальонов вокруг Изюма и Славянска говорит о том, что этот район не в центре внимания России и может быть уязвимым для украинских контратак.

Также, по словам американских аналитиков, скопление сил в Херсонской области и вокруг нее может создать значительные трудности для российского командования и управления, особенно если украинские силы продолжат контрнаступление.

Источник: ISW