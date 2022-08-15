Август, 15 в 11:42

В деоккупированных селах Херсонской области Укрпочта начала выплачивать пенсии. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил генеральный директор компании Игорь Смелянский.

По его словам, пенсии в освобожденных от российских оккупантов селах сейчас выплачиваются наличными.

— Мы заехали в некоторые села, привезли пенсии и будем это делать в дальнейшем. Очень простой процесс, проработанный во многих регионах. Наши Вооруженные силы освобождают село, дальше приходит ГСЧС и проверяет, чтобы не было мин, а дальше приезжает Укрпочта и привозит пенсии и продукты, — рассказал Смелянский.

Напомним, выплаты для людей, которые до сих пор находятся на оккупированной территории, государство пытается максимально сохранить.

Сейчас смотрят

По словам министра социальной политики Оксаны Жолнович, людям, которые получали пенсии на карточки, деньги начисляются.

Там, где пенсионеры получали выплаты через Укрпочту, все деньги зачисляют на предсчета Ощадбанка. Если у человека появится такая возможность, он может забрать свою пенсию в любом отделении банка или перенаправить на любое отделение Укрпочты.