Залужный и Резников поздравили Польшу с днем вооруженных сил: Снова противостоим врагу вместе
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и министр обороны Украины Алексей Резников поздравили поляков с Днем вооруженных сил – праздником Войска Польского, который отмечается 15 августа.
Валерий Залужный записал поздравление на польском языке. Он, в частности, напомнил, что более 100 лет тому назад украинцы и поляки вместе противостояли большевистскому нашествию.
Речь идет о Варшавской битве 1920 года, которая стала решающей в советско-польской войне 1919-1921 годов. В результате этой битвы поляки смогли отстоять независимость, нанеся поражение советской армии. А союзниками польской армии были военные соединения УНР (Украинской Народной Республики).
Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины отметил, что спустя 102 года после тех событий украинцы и поляки снова вместе борются с общим врагом.
– В Варшавской битве ваш народ отстоял свою государственность и спас Европу от большевистского нашествия. Союзником Польши в этой войне была Украинская Народная Республика. Сегодня, как и 102 года тому назад, мы снова вместе противостоим общему многовековому врагу, – отметил он.
Залужный также поблагодарил народ Польши за поддержку Украины в полномасштабной войне с РФ.
– Мы боремся за нашу и вашу свободу! Вместе победим! – подытожил он.
Алексей Резников обратился к народу Польши в своем Twitter-аккаунте.
– Всех благ нашей дружной Польше и Войску Польскому! Наш народ хорошо знает, что Вооруженные Силы – залог независимости государства и свободы нации. За нашу и вашу свободу! – написал Резников на польском языке.
Wszystkiego najlepszego dla naszej zaprzyjaźnionej Polski i Wojska Polskiego! Nasi ludzie dobrze wiedzą, że Siły Zbrojne są gwarancją niepodległości państwa i wolności narodu.
Za wolność naszą i waszą!@AndrzejDuda@mblaszczak pic.twitter.com/Ap3lX0eydP
— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) August 15, 2022
Стоит отметить, что 14 августа президент Польши Анджей Дуда на православном кладбище в Варшаве отдал дань уважения солдатам УНР, склонив колено. Речь идет об украинцах, которые бились бок о бок с солдатами польской армии против большевиков в 1920 году.
Источник: Главнокомандующий ВСУ, Алексей Резников