Август, 15 в 11:39

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и министр обороны Украины Алексей Резников поздравили поляков с Днем вооруженных сил – праздником Войска Польского, который отмечается 15 августа.

Валерий Залужный записал поздравление на польском языке. Он, в частности, напомнил, что более 100 лет тому назад украинцы и поляки вместе противостояли большевистскому нашествию.

Речь идет о Варшавской битве 1920 года, которая стала решающей в советско-польской войне 1919-1921 годов. В результате этой битвы поляки смогли отстоять независимость, нанеся поражение советской армии. А союзниками польской армии были военные соединения УНР (Украинской Народной Республики).

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Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины отметил, что спустя 102 года после тех событий украинцы и поляки снова вместе борются с общим врагом.

– В Варшавской битве ваш народ отстоял свою государственность и спас Европу от большевистского нашествия. Союзником Польши в этой войне была Украинская Народная Республика. Сегодня, как и 102 года тому назад, мы снова вместе противостоим общему многовековому врагу, – отметил он.

Залужный также поблагодарил народ Польши за поддержку Украины в полномасштабной войне с РФ.

– Мы боремся за нашу и вашу свободу! Вместе победим! – подытожил он.

Алексей Резников обратился к народу Польши в своем Twitter-аккаунте.

– Всех благ нашей дружной Польше и Войску Польскому! Наш народ хорошо знает, что Вооруженные Силы – залог независимости государства и свободы нации. За нашу и вашу свободу! – написал Резников на польском языке.

Wszystkiego najlepszego dla naszej zaprzyjaźnionej Polski i Wojska Polskiego! Nasi ludzie dobrze wiedzą, że Siły Zbrojne są gwarancją niepodległości państwa i wolności narodu.

Za wolność naszą i waszą!@AndrzejDuda@mblaszczak pic.twitter.com/Ap3lX0eydP — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) August 15, 2022

Стоит отметить, что 14 августа президент Польши Анджей Дуда на православном кладбище в Варшаве отдал дань уважения солдатам УНР, склонив колено. Речь идет об украинцах, которые бились бок о бок с солдатами польской армии против большевиков в 1920 году.

Источник: Главнокомандующий ВСУ, Алексей Резников