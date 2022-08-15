Август, 15 в 13:23

Журналисты российского издания Важные истории установили имена российских солдат, причастных к убийствам местных жителей в селе Андреевке Макаровского района Киевской области, когда поселок находился под временной оккупацией россиянами.

Отмечается, что им позвонили по телефону, а один из российских захватчиков даже признался в своих преступлениях во время разговора с корреспондентом.

Когда россияне отступали, то оставили не только сотни разграбленных домов, но и 25 фотографий, сделанных на украденный телефон местного жителя. Именно эти снимки смогли установить их личности. Издание утверждает, что это Даниил Фролкин, Дмитрий Данилов, Руслан Глотов, Иван Шепеленко.

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Разговор с Фролкиным

По словам оккупанта, он рассказывает правду ради “пацанов”, которых после многих месяцев командировки хотят снова отправить на передовую. В первом разговоре Фролкин подтвердил, что российские военные занимались мародерством. По его словам, особенно в этом отметился заместитель командира по тылу, полковник Вячеслав Клобуков.

Через несколько часов после первого разговора Фролкин предложил журналистке позвонить в мессенджере по видео и попросил включить запись:

— Я, военнослужащий воинской части 51460, гвардии ефрейтор, Фролкин Даниил Андреевич, признаюсь во всех преступлениях, которые я совершил в Андреевке, в расстреле гражданского населения, обворовывании гражданского населения, изъятии у них телефонов и в том, что наше командование в х** не ставит наших бойцов, всю пехоту, которая бьется на передовой, на линии фронта.

Затем Фролкин попросил наказать командиров Омурбекова Азатбека Асанбековича, подполковника Дмитренко, полковника Клобукова и подполковника Романенко, руководившего разведкой, которая “вела россиян на смерть”. По его словам, расстреливать людей приказал заместитель командира бригады, подполковник Прокурат.

Фролкин заявил, что командование бригады “не считает рядовых солдат за людей”. По его словам, полковник Омурбеков передавал командованию ложную информацию о несуществующих успехах бригады. Всю оккупацию Андреевки, по словам военнослужащего, командир “просидел в подвале школы”, где размещался штаб.

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Также Фролкин признался в убийстве Руслана Яремчука, который якобы передавал координаты российских военных.

Во время и после оккупации в Андреевке, где до войны жили около 1,5 тыс. человек, обнаружили 13 мертвых тел с пулевыми ранениями. По рассказам местных, в селе расстреливали без суда и следствия, иногда даже не забирая в плен и не допрашивая.

Источник: Важные истории