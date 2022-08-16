Около 400 тыс. человек принудительно эвакуируют в случае аварии на ЗАЭС – ОВА

Август, 16 в 15:43

Глава Запорожской ОВА Александр Старух заявил, что ситуация во временно захваченном Энергодаре продолжает оставаться опасной.

Он сообщил в эфире одного из украинских телеканалов, что на данный момент разрабатывается корректировка плана эвакуации из города и зоны риска радиационного загрязнения с учетом ситуации на фронте.

– Ситуация опасна, и не только для Запорожской области. Если взять 50 км зону обязательного отселения в результате возможной аварии на АЭС, то это больше 200 тыс. в нашей области и 200 тыс. в Днепропетровской области. Речь идет о городах Никополь, Марганец, Энергодар, Васильевка, Днепрорудное и другие, – пояснил он.

По мнению Старуха, проблема в том, что полностью реализовать меры гражданской защиты населения довольно сложно, так как часть территории находится под временной оккупацией российскими агрессорами.

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Он добавил, что уже созданы специальные управленческие структуры, центральные власти контролируют ситуацию.

Радиационное состояние на АЭС на сегодня он характеризовал как “стабильное” – показатели не превышают нормы.

Однако, по его данным, все может измениться в любой момент из-за бессмысленной деятельности агрессора.

До этого сообщалось, что враг ежедневно совершает в Энергодаре провокации, в том числе – возле атомной станции.