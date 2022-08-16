Август, 16 в 17:51

Руководитель Центра военно-политических исследований Александр Мусиенко предупредил, что взрывов во временно оккупированном украинском Крыму будет все больше и их география будет расширяться.

– Это далеко не последние “хлопки”. Взрывов в Крыму будет все больше – их география и количество будут расширяться. Но они будут продолжаться именно в районе российских вооруженных сил… Поэтому единственное, что могут сейчас сделать российские войска и оккупанты на Херсонском и Крымском направлениях – бежать через Крымский мост, пока еще осталась такая возможность, – подчеркнул он.

По мнению Мусиенко, есть ряд факторов, которые говорят, что дела у президента России Владимира Путина и у Кремля могут складываться не так хорошо и он может искать запасной вариант для нового “жеста доброй воли”.

– Во-первых войска РФ находятся в ловушке на правом берегу Херсонщины под давлением украинских защитников. Второе – география “хлопков” расширяется. Третье – каких-то значимых успехов на поле боя нет, – перечислил он.

Мусиенко отметил, что война идет достаточно тяжело, продвижение РФ – медленное: по данным Британской разведки, это всего 10 км на восточном фронте.

Сейчас смотрят

– К тому же, санкции начинают работать и многие факторы говорят о том, что, возможно, в Кремле будут искать запасной сценарий оправдать “жест доброй воли” и сказать, что Юг Украины их мог не интересовать. Это предположение, потому что только со слов Кремля делать какие-либо оценки нельзя, – подчеркнул военный эксперт.

В то же время, комментируя недавний удар по вагнеровцам, Мусиенко подчеркнул, что такое количество подготовленных наемников (около сотни убитых) это серьезные потери по восточному направлению.

– На весь ход войны это кардинально не повлияет, потому что помимо них есть другие вагнеровцы и процесс вербовки не прекращается и идет по всем странам бывшего СССР. Но на отдельных участках и направлениях это действительно может изменить картину боевых действий, где эти группы принимали наиболее активное участие – под Северодонецком и Лисичанском на Луганском направлении, к примеру, – проанализировал эксперт.

В последнее время, по его данным, вагнеровцы были замечены и под Бахмутом, так что там ситуация может измениться.

– Это серьезный психологический удар – взрыв в командном штабе, где был замечен в том числе Пригожин… Для этих наемников это кардинальный удар и важный шаг в приближении нашей победы, – резюмировал он.

Фото: RoksolanaКрымUA