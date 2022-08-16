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Факты / Украина

Демилитаризация в действии: Подоляк о взрывах в Крыму возле Джанкоя

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
Михайло Подоляк
Фото: Офис президента

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал взрывы возле Джанкоя во временно оккупированном Крыму.

Он подчеркнул, что взрывы складов и рост смертельной опасности для захватчиков и воров – это именно о захваченном россиянами полуострове.

— Еще раз напомню, что Крым нормальной страны — это о Черном море, горах, отдыхе и туризме. А оккупированный российскими боевиками Крым — это о взрывах складов и росте смертельной опасности для захватчиков и воров. Демилитаризация в действии, – написал Подоляк в Twitter.

Взрывы возле Джанкоя в Крыму прогремели утром 16 августа. Сначала местные Telegram-каналы сообщали, что детонирует склад с боеприпасами в поселке Азовское.

Позже в Минобороны РФ подтвердили детонацию боеприпасов, но заявили, что взрывы раздаются в селе Майское Джанкойского района.

Оба населенных пункта расположены неподалеку — расстояние чуть более 2 км. Видео момента взрывов недалеко от Джанкоя — смотрите в нашем материале.

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