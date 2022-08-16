Август, 16 в 7:13

Российские войска предприняли несколько атак к северо-западу от Славянска, наступали к востоку и юго-востоку от Сиверска, а также к северо-востоку и юго-востоку от Бахмута.

Карта боевых действий в Украине на 16.08.2022

На Северском направлении враг обстрелял из артиллерии районы Каменской Слободы Черниговской области и Ходино Сумской области.

На Харьковском направлении оккупанты из ствольной и реактивной артиллерии обстреливали вблизи Константиновки, Ртищевки, Сосновки, Питомника и Русских Тишков.

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На Краматорском направлении враг ведет наступление в направлении Лисичанского нефтеперерабатывающего завода – Ивано-Дарьевки, боевые действия продолжаются.

Под массированными обстрелами — населенные пункты на Бахмутском направлении, вблизи Соледара, Покровского. На Авдеевском направлении враг обстреливал из ствольной артиллерии районы Красногоровки, Спартака и Невельского. Ведет наступление в направлении Старомихайловка – Невельское, боевые действия продолжаются.

На Новопавловском и Запорожском направлениях из танков, ствольной и реактивной артиллерии оккупанты обстреляли населенные пункты Новоселка, Угледар, Большая Новоселка, Новомихайловка, Новополь, Павловка, Новоандреевка, Привольное и Времовка.

Оккупанты наступают в направлении Солодке — Новомихайловка, имеют частичный успех, боевые действия продолжаются.

Попытка улучшить тактическое положение штурмовыми действиями по направлению Зеленый Гай – Новогригоровка завершилась для врага значительными потерями и отступлением.

Напомним, что полномасштабная война в Украине длится уже 174-й день.

Источник: Генштаб ЗСУ, ISW