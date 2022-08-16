На Херсонщине оккупанты попытались прорваться в тыл ВСУ и потерпели поражение — Юг

Август, 16 в 17:56

В ночь на 16 августа ДРГ российских войск попыталась зайти в тыл ВСУ вблизи села Осокоровка Херсонской области и потерпела поражение. Потери оккупантов во время стрелкового боя уточняются.

Враг применяет тактику авиационных и ракетно-артиллерийских ударов, а ситуация на Юге остается стабильно напряженной, но контролируемой украинскими военными. Оккупанты продолжают вести бой по занимаемому рубежу обороны без изменений состава и положения.

Ночью РФ атаковала вертолет позиции бойцов ОК Юг вдоль линии столкновения. По информации командования, обошлось без потерь.

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Утром российские захватчики нанесли удар реактивным снарядом системы залпового огня Смерч по промышленной инфраструктуре Николаева. Потерь в результате атаки нет.

Среди ночи Россия обстреляла поселок Березнеговатое Николаевской области — Смерчем, а впоследствии Ураганом.

В Черном море продолжается шторм, наготове враг держит два ракетоносителя с 16 калибрами. Как и остальные корабельно-катерные составы, они укрываются от шторма и поражения у побережья Крыма.

— Угрозы ракетных ударов и артиллерийских обстрелов территорий в зоне ответственности ОК Юг остаются на “очень высоком” уровне. В то же время враг пытается оказывать психологическое давление, продвигая нарративы о накоплении усиленной группировки войск на юге и готовности прорывать оборону, — говорится в сообщении ОК Юг.

Источник: Юг