Август, 16 в 20:57

Во вторник, 16 августа, российские оккупанты ударили ракетами по военному аэродрому на Житомирщине.

Об этом сообщили в воздушном командовании Центр. В результате попадания повреждены взлетно-посадочная полоса и несколько единиц автомобильной техники.

— Рашисты подняли самолеты с территории Беларуси и, пытаясь замаскировать авиационную активность под тренировочные полеты, нанесли ракетный удар двумя управляемыми авиационными ракетами X-59, предположительно из истребителей-бомбардировщиков Су-34, — говорится в сообщении.

Во время взрыва личный состав находился в укрытии, поэтому, к счастью, не пострадал.

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Отметим, что днем на территории Житомирского района прогремели взрывы во время воздушной тревоги.

Впоследствии глава ОВА Виталий Бунечко сообщил, что оккупанты нанесли два ракетных удара.

Полномасштабная война в Украине длится уже 174-й день. Где есть угроза ракетного удара, можно следить на карте воздушных тревог Украины.

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