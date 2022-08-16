После взрыва на складе боеприпасов: дороги Джанкойского района в Крыму усыпаны снарядами
Во временно оккупированном Крыму в Джанкойском районе дороги усыпаны снарядами после взрывов на складе боеприпасов.
Соответствующее видео было опубликовано в Управлении стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины.
Также россиянам намекнули, что пока у них есть возможность двигаться по Крымскому мосту в сторону РФ.
— Как там говорит собака Аксенов? Ничего не пострадало, все норм! А мы в очередной раз напоминаем всей той вате, которая оккупировала украинский Крым, что пока двигаться по крымскому мосту в сторону вашего любимого болота есть возможность. Безопасная возможность, но это не точно, — говорится в сообщении.
Напомним, что утром 16 августа во временно оккупированном Крыму раздались взрывы. Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил, что в поселке Азовское Джанкойского района попали в хранилище боеприпасов оккупантов.
В Минобороны РФ заявили о детонации боеприпасов в селе Майское Джанкойского района.
По данным РФ, среди людей “серьезно пострадавших нет”. Однако на полуострове ввели чрезвычайное положение регионального характера, а местное население в радиусе пяти километров было эвакуировано.
Источник: СтратКом ВСУ