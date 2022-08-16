Рада поддержала запрет фейерверков и салютов в Украине

Август, 16 в 20:23

Верховная Рада поддержала законопроект №7438 о запрете и использовании фейерверков и салютов на территории Украины.

За него проголосовали 250 народных избранников.

В частности, предлагается запретить использование, продажу и передачу фейерверков, салютов и петард. Запрет не распространяется на использование пиротехники ВСУ, Нацполицией и аварийно-спасательными службами.

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Также документом предлагается запретить проведение любых мероприятий с использованием пиротехнических изделий и взрывчатых веществ, за исключением сценических пиротехнических изделий Т1 и Т2, фейерверков класса F1, имеющих очень низкий уровень опасности и небольшой уровень шума, не превышающий 60 дБ.

Напомним, что 23 июня в Киеве запретили продажу и запуск фейерверков во время войны, а также передвижение по городу автомобилей без глушителей.

Источник: Алексей Гончаренко