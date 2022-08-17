Август, 16 в 21:22

В последнее время российские захватчики все чаще стали придумывать самые разные причины взрывов и пожаров на своих складах боеприпасов на оккупированных территориях Украины и территории РФ.

По их версиям, детонацию неоднократно вызывали “неосторожное курение” и пожары.

Военный эксперт Олег Жданов рассказал, действительно ли поджог или окурок может спровоцировать детонацию боеприпасов.

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– Все зависит от взрывчатого вещества. Если в боеприпасах есть тротил или гексоген, они будут гореть. Чтобы они взорвались, нужен детонатор или капсюль. Только в таких случаях они могут взорваться, – отметил он.

Он заверил, что нельзя просто выйти и поджечь ящики с боеприпасами, то же касается и гранат.

— Снаряд, обточенный на токарном станке, имеет определенную форму, внутри он пустотелый. Туда заливают тротил, а сверху закручивается пробка. В таком виде они сохраняются. А для того, чтобы взорвались, нужна детонация, — говорит эксперт.

По словам Жданова, версии россиян о пожарах, курении и даже влиянии солнца, якобы повлекших за собой детонацию боеприпасов, — выдумки.

Напомним, что в Минобороны РФ сообщили о детонации боеприпасов в селе Майское Джанкойского района. Оба населенных пункта расположены недалеко друг от друга.

Также взрывы прогремели на военной авиабазе в поселке Гвардейское. По данным Христо Грозева, там было 12 самолетов СУ-24М и 12 СУ-25СМ, входивших в состав ВМФ России.

Источник: Олег Жданов