Среди оккупантов, воюющих в Украине, произошел раскол — ISW

Август, 16 в 8:27

Среди пророссийских сил, воюющих против Украины, произошел раскол. Об этом сообщил американский Институт изучения войны (ISW).

По имеющейся информации, так называемые ополченцы “ЛНР” отказались продолжать боевые действия в Донецкой области и пожаловались на изнурительные темпы наступления за пределами Луганской области.

Американские аналитики подчеркнули, что видео, на котором военнослужащие так называемой ЛНР отказываются воевать в Донецкой области, свидетельствует о расколе между пророссийскими силами.

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Между тем, по информации Института исследования войны, российские силы совершили несколько ограниченных наземных штурмов на северо-запад от Славянска.

Оккупанты провели многочисленные наступательные операции на восток и юго-восток от Северска и на северо-восток и юго-восток от Бахмута.

Кроме того, российские захватчики продолжали вести наступательные действия на северо-запад, запад и юго-запад от Донецка. Со стороны оккупантов был ограниченный наземный штурм на север от Харькова.

Источник: ISW