Август, 16 в 16:22

В понедельник, 15 августа, Украина получила €200 млн льготного кредита от Италии.

Об этом сообщили в Министерстве финансов.

Согласно условиям кредитного договора, средства предоставляются по нулевой процентной ставке на 15 лет (с учетом льготного периода отсрочки погашения кредита – 7,5 года).

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– Полученные средства будут направлены на обеспечение расходов на заработную плату педагогических работников учреждений общего среднего образования, – сообщили в Минфине.

Отметим, что кредитный договор между Украиной и Италией был подписан 5 августа.

Ранее стало известно, что до конца августа Украина получит еще $3 млрд финансовой помощи от США в рамках согласованного в начале лета пакета $7,5 млрд.

По данным министра финансов Сергея Марченко, деньги пойдут на здравоохранение и пенсионное обеспечение.