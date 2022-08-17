Август, 16 в 23:43

НАЭК Энергоатом планирует построить 5-й энергоблок на Ровенской атомной электростанции мощностью 1100 МВт по новейшей американской технологии АР1000 Westinghouse.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

— Уже выполнен ряд предпроектных работ, в частности, проведен анализ имеющегося и перспективного использования водных ресурсов района расположения АЭС, анализ имеющихся инфраструктуры РАЭС и межсистемных связей западного региона энергосистемы Украины, — отметили они.

Также проведены предпроектные работы по определению ограничительных геологических условий для выбора энергоблока.

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Планируется, что объект будет введен в эксплуатацию в 2032 году. В пресс-службе напомнили, что площадка будущего строительства энергоблока №5 Ровенской АЭС была определена еще в 2004 году.

Также они напомнили, что НАЭК Энергоатом и Westinghouse Electric Company подписали соглашение о строительстве в Украине девяти новых энергоблоков по технологии АР1000.

Энергоатом уже приступил к реализации проекта по строительству 5-го и 6-го энергоблоков на Хмельницкой АЭС, который запланировано завершить к 2029 году.