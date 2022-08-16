Взрывы возле Джанкоя: зачем РФ продвигает нарратив об “украинских диверсантах”
Российские пропагандисты продвигают нарратив о “диверсии” на складе боеприпасов вблизи Джанкоя во временно оккупированном Крыму.
Таким образом, оккупанты хотят обеспечить основания для увеличения количества агентуры ФСБ, усиления проверок на автодорогах с целью поиска “спящих агентов СБУ” и выявления проукраинских крымчан.
Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны.
Отмечается, что основными тезисами пропагандистов являются:
- главный враг РФ — халатность военных: склад оружия и техники находится под открытым небом, без маскировки;
- среди крымчан много тех, кто симпатизирует украинскому режиму — пришло время выявить и избавиться от “бандеровской агентуры” и сочувствующих;
- в Крыму должны начаться антитеррористические меры: блокпосты, запрещение пользования беспилотниками, кадровые чистки.
Напомним, что утром 16 августа во временно оккупированном Крыму раздались взрывы. Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил, что в поселке Азовское Джанкойского района попали в хранилище боеприпасов оккупантов.
В Минобороны РФ сообщили о детонации боеприпасов в селе Майское Джанкойского района. Оба населенных пункта расположены недалеко друг от друга.
Также взрывы прогремели на военной авиабазе в поселке Гвардейское. По данным Христо Грозева, там было 12 самолетов СУ-24М и 12 СУ-25СМ, входивших в состав ВМФ России.
Фото: Типичный Джанкой