Август, 16 в 18:57

Российские пропагандисты продвигают нарратив о “диверсии” на складе боеприпасов вблизи Джанкоя во временно оккупированном Крыму.

Таким образом, оккупанты хотят обеспечить основания для увеличения количества агентуры ФСБ, усиления проверок на автодорогах с целью поиска “спящих агентов СБУ” и выявления проукраинских крымчан.

Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны.

Сейчас смотрят

Отмечается, что основными тезисами пропагандистов являются:

главный враг РФ — халатность военных: склад оружия и техники находится под открытым небом, без маскировки;

среди крымчан много тех, кто симпатизирует украинскому режиму — пришло время выявить и избавиться от “бандеровской агентуры” и сочувствующих;

в Крыму должны начаться антитеррористические меры: блокпосты, запрещение пользования беспилотниками, кадровые чистки.

Напомним, что утром 16 августа во временно оккупированном Крыму раздались взрывы. Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил, что в поселке Азовское Джанкойского района попали в хранилище боеприпасов оккупантов.

В Минобороны РФ сообщили о детонации боеприпасов в селе Майское Джанкойского района. Оба населенных пункта расположены недалеко друг от друга.

Также взрывы прогремели на военной авиабазе в поселке Гвардейское. По данным Христо Грозева, там было 12 самолетов СУ-24М и 12 СУ-25СМ, входивших в состав ВМФ России.

Фото: Типичный Джанкой