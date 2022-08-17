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Факты / Украина

Использовали 7,25 млн ботов: РФ совершила мощную хакерскую атаку на сайт Энергоатома

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Хакерська атака
Фото: Depositphotos

Российские военные совершили беспрецедентную кибератаку на официальный сайт Энергоатома.

— Сегодня, 16 августа 2022 года, произошла самая мощная с начала полномасштабного вторжения России хакерская атака на официальный сайт ГП НАЭК Энергоатом. Его атаковали с территории РФ, – говорится в сообщении Энергоатома.

Российская группа “народная киберармия” совершила кибератаку, используя 7,25 млн ботов, которые в течение трех часов симулировали сотни миллионов просмотров основной страницы компании.

Отмечается, что указанная атака сильно не повлияла на работу сайта ГП НАЭК Энергоатом и осталась незаметной для пользователей.

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К слову, ранее сообщалось, что спецслужбы РФ используют мобильные игровые приложения для сбора данных в Украине.

Источник: Энергоатом

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