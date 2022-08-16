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Факты / Украина

Выносили все из домов в Буче: 8 оккупантов-мародеров получили подозрение

Юлия Соколова, редактор ленты
Выносили все из домов в Буче: 8 оккупантов-мародеров получили подозрение
Фото: УНИАН

В Украине сообщили о подозрении восьми военнослужащим армии РФ, которые занимались массовым мародерством во время оккупации города Буча в Киевской области.

Как проинформировали в пресс-центре Службы безопасности Украины, среди оккупантов-мародеров есть как военнослужащие российских вооруженных сил, так и Росгвардии.

Большинство из них служат в воинской части 6720 федеральной службы войск нацгвардии РФ. Среди мародеров есть десантник-гвардеец из временно оккупированного Крыма.

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Фото: СБУ

Украинские следователи собрали доказательства, что восемь оккупантов грабили дома украинцев в Буче, нарушая законы и обычаи ведения войны.

– Находясь на временно оккупированных территориях Киевской области, эти захватчики проводили так называемые “зачистки” населенных пунктов: грабили имущество местных жителей и мародерили покинутые дома, чтобы со временем отправить все это своим родным, — отметили в СБУ.

Путинские солдаты выносили из домов в оккупированной Буче все: компьютеры, бытовую технику, гаджеты, ювелирные изделия, одежду и даже продукты питания. Ограбления происходили с конца февраля по 31 марта 2022 года.

Впоследствии российские мародеры отправляли награбленные “трофеи” своим родственникам в Алтайском и Хабаровском краях РФ, а также на Сахалине. Оккупанты совершали почтовые отправления из города Мозырь (Беларусь).

Захватчикам сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны). Им грозит лишение свободы сроком от 8 до 12 лет.

Ранее сообщалось, что к зверствам и убийствам мирных украинцев в оккупированной Буче причастны кадыровцы, десантники из Пскова, а также силовики Росгвардии.

В конце апреля прокуратура объявила подозрение первым 10 военнослужащим 64 отдельной мотострелковой бригады сухопутных войск ВС России, причастным к пыткам жителей Бучи.

Впоследствии было объявлено подозрение 10 военнослужащим РФ, грабившим имущество украинцев в Буче.

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Источник: СБУ
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