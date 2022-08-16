Из семьи чудом выжила только 5-летняя девочка: под Киевом обнаружили еще одну жертву оккупантов

Август, 16 в 17:04

В Киевской области обнаружили тело еще одного мирного жителя, убитого россиянами во время оккупации.

– Машину 58-летнего жителя Бучанщины и его семьи войска РФ обстреляли в конце февраля, когда мирные жители пытались эвакуироваться из оккупированного района Киевской области. Трагедия произошла на дороге между селами Здвижевка и Блиставица, – рассказал начальник полиции Киевской области Андрей Небитов.

По его словам, в результате расстрела автомобиля погиб глава семьи, его жена и старший 17-летний сын, а 5-летнюю Настю чудом удалось спасти – пуля попала ребенку в голову.

– Еще в начале апреля удалось обнаружить тела двух членов этой семьи, 15 августа мы обнаружили и осмотрели третье тело. Это еще одно кровавое военное преступление армии РФ, – подчеркнул Небитов.

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Фото: Андрій Нєбитов