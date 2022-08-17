Захватить Западную Украину и убить Зеленского: WP о планах Путина во время вторжения в Украину

Август, 16 в 21:13

Президент РФ Владимир Путин планировал быстро захватить Украину, убить президента Владимира Зеленского, а российские войска намеревались дойти до западных областей, которые диктатор считает “неонацистскими и заселенными русофобами”.

Об этом сообщает издание Washington Post, журналисты которого пообщались с более чем тремя десятками высокопоставленных чиновников США, Украины, Европы и НАТО, чтобы установить реальные планы Путина в войне против Украины.

Американская разведка установила, что “россияне будут наступать с севера, по обе стороны Киева. Одна сила будет двигаться восточнее столицы через Чернигов, а другая будет оккупировать Киев с запада, продвигаясь к югу от Беларуси через промежуток между “зоной отчуждения” на Чернобыльской АЭС и окрестными болотами.

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Вторжение началось зимой, чтобы твердая земля сделала местность легкопроходимой для танков. Россия планировала захватить Киев за три-четыре дня.

— Их спецназ нашел бы и устранил президента Владимира Зеленского, убив его, если нужно, и установил марионеточное правительство, дружественное Кремлю, — сообщает издание.

Планировалось, что русские войска придут с востока и пройдут через центральную Украину к реке Днепр, тогда как войска из Крыма захватят юго-восточное побережье. Эти действия могли занять несколько недель.

Затем российские военные должны были остановиться для перегруппировки и перевооружения для продвижения на запад, к линии с севера на юг, простирающейся от Молдовы до западной Беларуси, оставляя на западе последнюю украинскую территорию, которая, по расчетам Путина, была “населена непоправимыми неонацистскими русофобами”.

— Директор ЦРУ Уильям Дж. Бернс, работавший послом США в Москве и имевший наиболее прямые контакты с Путиным из всех в администрации Байдена, описал российского лидера как зацикленного на Украине. Контроль над страной был синонимом путинской концепции российской идентичности и власти. Точность планирования войны в сочетании с убеждением Путина в том, что “Украина должна вернуться на родину”, не оставляла сомнений в том, что война будет, — пишет издание.

Путин замечал, что Украина двигается по направлению к Западу, и это его не устраивало.

— В мрачной актуарной оценке аналитики пришли к выводу, что Путин, которому должно было исполниться 69 лет, понимал, что ему не хватает времени, чтобы закрепить свое наследие как одного из крупных лидеров России — восстановившего преимущество России на евразийском континенте, — говорится в сообщении.

Кроме того, генерал Марк Милли докладывал президенту США Джо Байдену о планах Путина еще в октябре.

— Мы оцениваем, что они планируют осуществить значительную стратегическую атаку на Украину по нескольким направлениям одновременно. Их цель предполагает “шок и страх”, – сказал якобы Милли Байдену.

Источник: Washington Post