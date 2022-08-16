Зеленский уволил главу Николаевской РГА

Август, 16 в 18:45

Президент Украины Владимир Зеленский освободил Игоря Мухарского от должности главы Николаевской районной государственной администрации области.

— Освободить Мухарского Игоря Георгиевича от должности председателя Николаевской районной государственной администрации Николаевской области согласно поданному им заявлению, – указывается в распоряжении №146/2022-рп.

Мухарский был назначен председателем Николаевской РГА 5 марта 2021 года.

К слову, ранее Зеленский уволил начальников управлений Службы безопасности Украины в Киевской, Львовской и Тернопольской областях, а именно Сергея Заяца с должности начальника Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области, Артема Бондаренко с должности главы Управления СБУ во Львовской области, Юрия Борейчука с должность начальника Управления СБУ в Тернопольской области (указ № 577).

Сейчас смотрят

Источник: Президент Укараины