Был готов сдирать тату наждачкой: боец ​​Азова рассказал, как оккупанты издевались над украинцами на блокпостах

Август, 17 в 11:51

Минометчик ССО Азов с позывным Эльф рассказал, как российские оккупанты издевались над украинцами на блокпостах.

Бойцу удалось выехать из захваченной Херсонщины после 45 дней пребывания в оккупации. Он отметил, что во время выезда многих мужчин просто снимали с маршрута, а об их судьбе до сих пор ничего не известно.

– Где-то примерно в середине марта мы узнали, что люди из Херсона пытаются выезжать в Николаев через населенный пункт Снигиревка. Люди начали объединяться в Viber, Telegram-чатах, где они обменивались информацией. Я имел на теле определенную символику, татуировки определенного толка и понимал, если даже удастся избежать прямой интерпретации, то в целом это будет вызывать вопросы, — рассказал он.

Минометчик Азова понимал, что с тату опасно проезжать через оккупантов, поэтому он даже думал сдирать их наждачкой.

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– Мы знаем, что доходит до абсурда. Даже какие-то надписи в телефоне, реклама на украинском или что-либо приводит к проверкам, жесткому прессу и тому подобное. Потом совершенно случайно я встретил на улице знакомого мастера. И только таким образом удалось перебить татуировки. Три достаточно больших татуировки мы делали одной иглой, которую просто обеззараживали в хирургическом растворе, – добавил боец.