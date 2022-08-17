Карта боевых действий на 17.08.2022 – ситуация на фронте
На 175-е сутки полномасштабной войны российские войска основные усилия сосредотачивают на Бахмутском и Новопавловском направлениях.
На Краматорском и Авдеевском направлениях враг стремится улучшить тактическое положение своих войск.
Карта боевых действий в Украине на 17.08.2022
ISW
На Волынском и Полесском направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.
На Северском направлении РФ не перестает обстреливать из ствольной артиллерии приграничные районы Черниговской и Сумской областей.
На Харьковском направлении россияне активно привлекают беспилотник, чтобы корректировать огонь артиллерии и определять позиции подразделений Сил обороны.
Обстреляли оккупанты военную и гражданскую инфраструктуру в районах Харькова, Петровки, Дементиевки и еще 18 населенных пунктов.
Авиаудары накануне пришлись неподалеку от Старого Салтова и Мосьпаново.
Идут бои недалеко от Лебяжьего и Базалиевки, где российские войска наступают.
Есть информация в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины о том, что оккупанты дистанционно минируют местность возле Лебяжьего.
На Славянском направлении захватчики били из танков, ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Бражковка, Великая Камышеваха, Дибровное, Вернополье и Мазановка.
Дистанционно заминировали местность россияне вблизи Долгенького.
Отошли войска России после неудачного наступления в районе Богородичного. Бои вблизи Мазановки и Новодмитровки еще продолжаются.
На Краматорском направлении зафиксированы артиллерийские обстрелы возле Николаевки, Славянска, Краматорска, Спорного, Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки, Григорьевки и Звановки.
В районе Краматорска оккупанты вели воздушную разведку, а возле Спорного сходили в наступление. Но, понеся потери, отступили.
На Бахмутском направлении враг обстрелял районы Бахмута, Соледара, Зайцево, Белогоровки и Майорска.
Авиацию Россия применила для ударов по гражданской инфраструктуре у Соледара.
Наступательные и штурмовые действия недалеко от Зализного, Шумов и Зайцево успехом для захватчиков не увенчались. Бои в районе Соледара и Бахмутского продолжаются.
Из танков и артиллерии разных типов россияне обстреляли территории вблизи Авдеевки, Марьинки, Нью-Йорка, Александрополя, Песков, Водяного, Опытного и Невельского на Авдеевском направлении.
Авиаудары зафиксированы вблизи Марьинки, Красногоровки и Ясиноватой.
Воздушную разведку враг вел у Красногоровки и Опытного. В районе последнего населенного пункта враг пытается вести штурмовые действия.
Районы 21 населенного пункта оккупанты обстреляли из ствольной, реактивной артиллерии и танков на Новопавловском и Запорожском направлениях.
Авиаудары войска РФ нанесли вблизи Владимировки, Новоселки и Щербаков.
Жесткий отпор получили оккупанты во время наступательных боев в районе Шевченковского. Возле Новомихайловки еще ведутся бои.
Есть информация о заминировании врагом местности в районах Инженерного и Украинского.
На Южнобужском направлении российские военные пытаются удержать занимаемые позиции, а также помешать продвижению украинских войск и огневому поражению подразделений Сил обороны.
Из ствольной, реактивной артиллерии и танков россияне обстреляли, кроме районов Николаева и Степной Долины, еще 27 населенных пунктов.
ВСУ изрядно проредили ряды российских захватчиков и заставили их бежать недалеко от Белогорки, где оккупанты наносили авиационные удары и вели наступательные бои.
Потери РФ на 17 августа 2022 года
- личного состава – около 44 100 (+200),
- танков ‒ 1 886 (+6),
- боевых бронированных машин ‒ 4 162 (+10),
- артиллерийских систем – 993 (+4),
- реактивных систем залпового огня – 263,
- средств противовоздушной обороны – 136,
- самолетов – 233,
- вертолетов – 196,
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 792 (+2),
- крылатых ракет – 190,
- кораблей (катеров) – 15,
- автомобильной техники и автоцистерн – 3 054 (+5),
- специальной техники – 93 (+1).
Полномасштабная война в Украине длится уже 175-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.