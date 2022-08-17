Август, 17 в 14:46

На 175-е сутки полномасштабной войны российские войска основные усилия сосредотачивают на Бахмутском и Новопавловском направлениях.

На Краматорском и Авдеевском направлениях враг стремится улучшить тактическое положение своих войск.

Карта боевых действий в Украине на 17.08.2022

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На Волынском и Полесском направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.

На Северском направлении РФ не перестает обстреливать из ствольной артиллерии приграничные районы Черниговской и Сумской областей.

На Харьковском направлении россияне активно привлекают беспилотник, чтобы корректировать огонь артиллерии и определять позиции подразделений Сил обороны.

Обстреляли оккупанты военную и гражданскую инфраструктуру в районах Харькова, Петровки, Дементиевки и еще 18 населенных пунктов.

Авиаудары накануне пришлись неподалеку от Старого Салтова и Мосьпаново.

Идут бои недалеко от Лебяжьего и Базалиевки, где российские войска наступают.

Есть информация в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины о том, что оккупанты дистанционно минируют местность возле Лебяжьего.

На Славянском направлении захватчики били из танков, ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Бражковка, Великая Камышеваха, Дибровное, Вернополье и Мазановка.

Дистанционно заминировали местность россияне вблизи Долгенького.

Отошли войска России после неудачного наступления в районе Богородичного. Бои вблизи Мазановки и Новодмитровки еще продолжаются.

На Краматорском направлении зафиксированы артиллерийские обстрелы возле Николаевки, Славянска, Краматорска, Спорного, Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки, Григорьевки и Звановки.

В районе Краматорска оккупанты вели воздушную разведку, а возле Спорного сходили в наступление. Но, понеся потери, отступили.

На Бахмутском направлении враг обстрелял районы Бахмута, Соледара, Зайцево, Белогоровки и Майорска.

Авиацию Россия применила для ударов по гражданской инфраструктуре у Соледара.

Наступательные и штурмовые действия недалеко от Зализного, Шумов и Зайцево успехом для захватчиков не увенчались. Бои в районе Соледара и Бахмутского продолжаются.

Из танков и артиллерии разных типов россияне обстреляли территории вблизи Авдеевки, Марьинки, Нью-Йорка, Александрополя, Песков, Водяного, Опытного и Невельского на Авдеевском направлении.

Авиаудары зафиксированы вблизи Марьинки, Красногоровки и Ясиноватой.

Воздушную разведку враг вел у Красногоровки и Опытного. В районе последнего населенного пункта враг пытается вести штурмовые действия.

Районы 21 населенного пункта оккупанты обстреляли из ствольной, реактивной артиллерии и танков на Новопавловском и Запорожском направлениях.

Авиаудары войска РФ нанесли вблизи Владимировки, Новоселки и Щербаков.

Жесткий отпор получили оккупанты во время наступательных боев в районе Шевченковского. Возле Новомихайловки еще ведутся бои.

Есть информация о заминировании врагом местности в районах Инженерного и Украинского.

На Южнобужском направлении российские военные пытаются удержать занимаемые позиции, а также помешать продвижению украинских войск и огневому поражению подразделений Сил обороны.

Из ствольной, реактивной артиллерии и танков россияне обстреляли, кроме районов Николаева и Степной Долины, еще 27 населенных пунктов.

ВСУ изрядно проредили ряды российских захватчиков и заставили их бежать недалеко от Белогорки, где оккупанты наносили авиационные удары и вели наступательные бои.

Потери РФ на 17 августа 2022 года

личного состава – около 44 100 (+200),

танков ‒ 1 886 (+6),

боевых бронированных машин ‒ 4 162 (+10),

артиллерийских систем – 993 (+4),

реактивных систем залпового огня – 263,

средств противовоздушной обороны – 136,

самолетов – 233,

вертолетов – 196,

беспилотников оперативно-тактического уровня – 792 (+2),

крылатых ракет – 190,

кораблей (катеров) – 15,

автомобильной техники и автоцистерн – 3 054 (+5),

специальной техники – 93 (+1).

Полномасштабная война в Украине длится уже 175-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.