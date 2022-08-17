Август, 17 в 8:25

Сейчас мобилизационные потребности Украины удовлетворяются за счет поиска конкретных специалистов, а не всех подряд.

Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников. Он подчеркнул, что в ряды Вооруженных сил Украины мобилизовали уже достаточно много людей.

Но сейчас требуются конкретные специалисты. Это могут быть операторы беспилотников, специальные айтишники, связисты, артиллеристы и так далее.

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Министр объяснил, что потребность именно в конкретных специалистах особенно возникает на фоне того, что Украина получает более сложное вооружение натовского стандарта. Поэтому специалисты нужны такие, которые смогут быстро овладеть новыми системами.

Алексей Резников напомнил, что задачи по мобилизации определяются Генштабом, где оценивают количество сил и средств, необходимое в тот или иной момент ведения боевых действий.

Поэтому Генштаб четко знает, на каком направлении какой вид сил или войск нужно заменить или отвести бригаду на восстановление боеспособности, а вместо нее ввести резерв.

Напомним, 15 августа Верховная Рада поддержала продление военного положения в Украине еще на 90 дней – до 21 ноября. Кроме того, продлена общая мобилизация.