Моя мать – украинка! Стало известно о тайном разговоре Уоллеса со Шойгу перед войной

Август, 17 в 1:01

Фрагмент тайного разговора министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, который приехал в Москву, и его коллеги Сергея Шойгу опубликовали в Washington Post.

Они встретились 11 февраля 2022 года и говорили о вероятности российской агрессии против Украины.

Министр Британии хотел еще раз спросить о переговорах относительно требований Путина о расширении НАТО и деятельности альянса в Восточной Европе. По его словам, россияне не проявили никакого интереса к этому.

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Уоллес предупредил Шойгу, что Россия столкнется с яростным сопротивлением, если вторгнется в Украину.

— Я знаю украинцев – я был в Украине пять раз – и они будут воевать. Моя мать – украинка, — сказал Уоллес. – Все это часть нашей страны, – заявил Шойгу, намекая, что он лучше знает народ Украины.

Тогда Уоллес якобы предупредил Россию о жестких санкциях. Россияне начали жаловаться на то, что им не нравится, что Украина выбрала Запад и пытается двигаться в ту сторону. В конце встречи Шойгу заверил министра обороны Британии, что никакой войны не будет.

Источник: Washington Post