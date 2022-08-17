Август, 17 в 7:40

Войну между Россией и Украиной нельзя замораживать. Однако возможен вариант снижения активности, поскольку военным необходимо время для восстановления сил.

Такое мнение высказал министр обороны Украины Алексей Резников.

– Это война на выживание. Я не думаю, что возможен вариант заморозки. Возможен вариант снижения активности, в зависимости от того, какой сезон. И опять же, современная война – это война ресурсов. Ресурсы, конечно, истощаются у обеих сторон. Соответственно, каждой стороне нужно время на восстановление, – объяснил он.

Алексей Резников добавил, что российские войска, по разным данным, потеряли по меньшей мере треть своего боевого потенциала, который был применен при вторжении в Украину.

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Он подчеркнул, что ресурс у россиян тоже тратится. Это означает, что они будут нуждаться в определенном восстановлении. Поэтому, по мнению министра, определенное охлаждение ситуации с точки зрения боевых столкновений возможно.

К слову, ранее глава военной разведки Великобритании, генерал-лейтенант Джим Хокенхалл заявил, что, по его мнению, до конца года не стоит ожидать решающего перелома ситуации на Юге, хотя контратаки и контрнаступления могут быть.