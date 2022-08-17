Август, 17 в 17:34

В среду, 17 августа, российские оккупанты обстреляли село в Эсманской общине на Сумщине.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий. Он отметил, что огонь вели из ствольной артиллерии, было зафиксировано “17 приходов”.

— Били по мирным людям и гражданским объектам. В частном секторе повреждены окна и заборы. В домах попробивало стены обломками снарядов. Разрушение также есть и в помещениях школы и дома культуры в селе. Повреждена линия электропередачи. Информация о пострадавших уточняется, – сообщил он.

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Фото: Дмитрий Живицкий