Зафиксировано “17 приходов”: оккупанты обстреляли Сумскую область
В среду, 17 августа, российские оккупанты обстреляли село в Эсманской общине на Сумщине.
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий. Он отметил, что огонь вели из ствольной артиллерии, было зафиксировано “17 приходов”.
— Били по мирным людям и гражданским объектам. В частном секторе повреждены окна и заборы. В домах попробивало стены обломками снарядов. Разрушение также есть и в помещениях школы и дома культуры в селе. Повреждена линия электропередачи. Информация о пострадавших уточняется, – сообщил он.
Напомним, сегодня российские оккупанты обстреляли Николаев ракетами типа С-300. Попали в Черноморский национальный университет имени Петра Могилы и одно из предприятий города.
Также захватчики атаковали два района Днепропетровской области – Никопольский и Криворожский.
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Фото: Дмитрий Живицкий