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Факты / Украина

Зафиксировано “17 приходов”: оккупанты обстреляли Сумскую область

Валентина Чорна, редактор ленты
Сумська область

В среду, 17 августа, российские оккупанты обстреляли село в Эсманской общине на Сумщине.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий. Он отметил, что огонь вели из ствольной артиллерии, было зафиксировано “17 приходов”.

— Били по мирным людям и гражданским объектам. В частном секторе повреждены окна и заборы. В домах попробивало стены обломками снарядов. Разрушение также есть и в помещениях школы и дома культуры в селе. Повреждена линия электропередачи. Информация о пострадавших уточняется, – сообщил он.

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Напомним, сегодня российские оккупанты обстреляли Николаев ракетами типа С-300. Попали в Черноморский национальный университет имени Петра Могилы и одно из предприятий города.

Также захватчики атаковали два района Днепропетровской области – Никопольский и Криворожский.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Фото: Дмитрий Живицкий

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