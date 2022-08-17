Август, 17 в 17:30

В Одессе после ливня затопило ряд улиц и окрестности города. Проезд общественного и автотранспорта во многих местах осложнился или был остановлен.

Об этом сообщают местные СМИ и соцсети.

Как уточняется, залповый ливень сделал невозможным проезд по Газовому переулку, части Балковской улицы, улице Ильфа и Петрова, а также проспектам Небесной Сотни и Глушко.

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Местное издание Думская уточняет, что на подтопленных участках стоят автомобили, чьи двигатели залило водой.

Из-за непогоды временно приостановили движение по трамвайным маршрутам №20 (камышовому) и 15. При этом троллейбус №8 ходит только до Химической, а трамваи №5 и 28 – до Тираспольской площади.

Через несколько часов восстановили работу трамвайные маршруты №5 и 28, также можно проехать по Небесной Сотни.

Кроме того потоп возник в окрестностях города и на 7 километре.

Согласно прогнозу погоды это далеко не последний ливень, который пройдет в ближайшее время.