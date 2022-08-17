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Факты / Украина

ВСУ отбили попытки наступления на Донбассе, но оккупанты частично продвинулись в Опытном – Генштаб

Анастасия Гевко, редактор ленты
ЗСУ
Фото: Depositphotos

В среду, 17 августа, Генштаб сообщил, что Вооруженные Силы отбили попытки оккупантов продвинуться на Донбассе, однако у агрессоров был частичный успех в направлении Опытного на Донеччине.

Тем временем враги обстреляли Харьковское направление из танков, ствольной и реактивной артиллерии, а также осуществили обстрелы районов населенных пунктов Харьков, Новая Николаевка, Дементиевка, Коробочкино, Печенеги, Русские Тишки, Одноробовка, Лебяже, Новое, Светличное, Сосновка и Рубежное.

– Противник попытался прорвать оборону наших войск в направлениях населенных пунктов Лебяже и Базалиевка, успеха не имел, отошел. Враг пытался продвинуться в направлениях Нововодмитровки и Мазановки, успеха не было, отошел, – перечислили в Генштабе.

В то же время на Краматорском направлении, с целью вытеснения наших подразделений из занятых рубежей, враг вел обстрелы из танков и артиллерии недалеко от Николаевки, Краматорска, Верхнекаменского, Татьяновки, Серебрянки, Григоровки и Райгородка, нанес авиационный удар возле Ивано-Дарьевки и Веселого.

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– На Авдеевском направлении противник нанес авиаудар неподалеку от Марьинки. Враг имеет частичный успех в направлении населенного пункта Опытное, – говорится в заявлении.

Также у захватчиков был частичный успех в направлении Новомихайловки, они попытались улучшить тактическое положение в направлении Белогорки, однако украинские воины полностью сломали их планы и отбросили на прежние позиции. 

Генштаб подчеркивает, что российские оккупанты понесут потери, деморализованы и выискивают любую возможность избежать боевых действий – пытаются сымитировать легкое ранение, прибегают к самоискаливаниям и различным симуляциям. 

– Фиксируется увеличение фактов саботажа приказов офицеров, особенно когда это касается наступательных действий, – отметили в сообщении.

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