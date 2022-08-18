Август, 18 в 14:36

После недавних взрывов во временно оккупированном Крыму власти РФ начали распространять версию о “диверсии”, а не “окурке”, поскольку понимают, что правду все равно не скрыть. Ее распространят российские туристы, бежавшие с полуострова.

Об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал военный эксперт Олег Жданов, отвечая на вопрос, почему в этот раз оккупанты не пошли уже традиционным путем и не рассказывают о “нарушениях пожарной безопасности”.

Жданов объяснил, что на территории России постоянно проходят закрытые социологические исследования. В Кремле очень следят за общественным мнением.

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– Сейчас все эти люди, которые срочно эвакуируются из Крыма, несостоявшиеся туристы, у которых досрочно закончился сезон, разъедутся по всей России и расскажут, что реально произошло. Расскажут о своих впечатлениях, – отметил эксперт.

Именно поэтому в РФ решили рассказывать своему населению о “диверсии”, чтобы не сложилась ситуация, когда по телевизору говорят об “окурке”, а в обществе будет вызревать совсем другое мнение.

В то же время, по словам Жданова, в Москве пока не решаются признать, что это могли быть ракетные удары украинской армии.

– Вы почитайте российские соцсети: там они разносят свое руководство: где ПВО. Пишут, что “наши придурки снова сообщают о каких-то сигаретах, о каких-то “хлопках”, хотя это реальные взрывы” и так далее. Поэтому они подводят под то, что это взрывы, но они еще не готовы признаться, что это ракетные удары. Пока что они все списывают на “диверсию”. Однако они очень следят за общественным мнением, — подчеркнул эксперт.

Как известно, впервые взрывы в оккупированном Крыму прогремели 9 августа. Тогда горели склады с боеприпасами и взлетная полоса на военном аэродроме в Новофедоровке. Впоследствии появилась информация об уничтожении не менее девяти вражеских самолетов.

А 16 августа прогремели взрывы в поселках Майское и Азовское Джанкойского района, в самом Джанкое и в поселке Гвардейское Симферопольского района полуострова. Речь идет о попадании по складу боеприпасов, трансформаторной подстанции и т.д.

После взрывов в Джанкое очереди на выезд из Крыма через Керченский мост побили рекорд.

Тем временем оккупанты начали срочно перемещать свои самолеты и вертолеты вглубь полуострова и в РФ. Есть информация, что из Крыма сбежали ставленники Кремля: “премьер” Сергей Аксенов и спикер “госдумы Крыма” Владимир Константинов.

Фото: Типичный Джанкой