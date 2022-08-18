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Факты / Украина

Карта боевых действий на 18.08.2022 – ситуация на фронте

Татьяна Забожко, редактор ленты
війна в україні
Фото: Генштаб ВСУ

18 августа российские военные по-прежнему стремятся установить полный контроль над территориями Луганской и Донецкой областей, удержать временно захваченные районы Херсонской и Харьковской, Запорожской и Николаевской областей.

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На Волынском и Полесском направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.

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Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, подразделения Вооруженных сил Беларуси продолжают усиленно охранять участок границы с Украиной в Брестской и Гомельской областях.

В приграничных районах Брянской и Курской областей РФ, что на Северском направлении, враг удерживает подразделения своих Вооруженных сил, чтобы сковать действия Сил обороны.

Под обстрелы российской ствольной артиллерии попали районы населенных пунктов Волковка, Яструбиного и Поповка Сумской области.

На Слобожанском направлении боевыми действиями россияне стремятся удержать занятые ранее рубежи и помешать наступлению ВСУ.

На Харьковском направлении армия РФ била из танков, ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Карасевка, Петровка, Базалиевка, Ртищевка, Дуванка, Ивановка, Мосьпаново, Лесное, Великие Проходы, Питомник, Гусаровка и Чепель.

Дистанционно оккупанты минировали местность недалеко от Лебяжьего.

На Славянском направлении противник обстрелял из артиллерии районы Великой Камышевахи, Вернополья, Адамовки и Долгенького.

На Краматорском направлении под огнем вражеских танков и реактивных систем залпового огня находились районы Славянска, Краматорска, Спорного, Донецкого, Ивано-Дарьевки, Северска, Звановки и Райгородка.
Авиаудар пришелся недалеко от Веселого.

Наступление в сторону Николаевки – Выемки у оккупантов провалилось.

На Бахмутском направлении зафиксированы обстрелы у Бахмута, Соледара, Раздолевки, Кодемы и Майорска.

Неудачным для армии РФ было наступление в сторону:

  • Владимировки – Соледара,
  • Покровского – Бахмутского,
  • Покровского – Бахмута,
  • Клинового – Бахмута,
  • Семигорья – Зайцево,
  • Семигорья – Кодемы,
  • Гольмовского – Зайцево.

Из ствольной, реактивной артиллерии и танков враг обстрелял районы вблизи Авдеевки, Марьинки, Александрополя, Песков, Першотравневого и Опытного на Авдеевском направлении.

Не увенчалось успехом наступление в сторону Лозового – Першотравневого.

На Новопавловском и Запорожском направлениях за прошедшие сутки российские оккупанты обороняли занятые районы и обстреляли районы населенных пунктов Новоселка, Новомихайловка, Богоявленка, Степногорск, Шевченко, Бурлацкое, Зализничное, Гуляйпольское, Лукьяновское, Преображенка, Полтавка.

Беспилотник к воздушной разведке россияне привлекали вблизи Полтавки, Гуляйполя, Малиновки, Зеленого Гая, Щербаков и Новояковлевки.

Отошли российские захватчики после штурма в сторону Егоровки – Шевченково.

Удержать занятые районы и сковать действия Сил обороны Украины российские захватчики стремятся и на Южнобужском направлении.

Там оккупанты обстреляли районы 18 населенных пунктов и нанесли авиаудары возле Белой Криницы, Благодатного, а также балки Хуторской.

Вражеский беспилотник действовал в районах населенных пунктов Белогорка, Лозовое, Першотравневое, Александровка, Трудолюбовка, Осокоровка и Ивановка.

Потери РФ на 18 августа 2022 г.

  • личного состава – около 44 300 (+200),
  • танков ‒ 1 889 (+3),
  • боевых бронированных машин ‒ 4 179 (+17),
  • артиллерийских систем – 1 010 (+17),
  • реактивных систем залпового огня – 265 (+2),
  • средств противовоздушной обороны – 136,
  • самолетов – 234 (+1),
  • вертолетов – 197 (+1),
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 793 (+1),
  • крылатых ракет – 190,
  • кораблей (катеров) – 15,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 3 061 (+7),
  • специальной техники – 93.

Полномасштабная война в Украине длится уже 176-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ

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