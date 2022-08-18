Карта боевых действий на 18.08.2022 – ситуация на фронте
18 августа российские военные по-прежнему стремятся установить полный контроль над территориями Луганской и Донецкой областей, удержать временно захваченные районы Херсонской и Харьковской, Запорожской и Николаевской областей.
Карта боевых действий в Украине на 17.08.2022
На Волынском и Полесском направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.
Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, подразделения Вооруженных сил Беларуси продолжают усиленно охранять участок границы с Украиной в Брестской и Гомельской областях.
В приграничных районах Брянской и Курской областей РФ, что на Северском направлении, враг удерживает подразделения своих Вооруженных сил, чтобы сковать действия Сил обороны.
Под обстрелы российской ствольной артиллерии попали районы населенных пунктов Волковка, Яструбиного и Поповка Сумской области.
На Слобожанском направлении боевыми действиями россияне стремятся удержать занятые ранее рубежи и помешать наступлению ВСУ.
На Харьковском направлении армия РФ била из танков, ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Карасевка, Петровка, Базалиевка, Ртищевка, Дуванка, Ивановка, Мосьпаново, Лесное, Великие Проходы, Питомник, Гусаровка и Чепель.
Дистанционно оккупанты минировали местность недалеко от Лебяжьего.
На Славянском направлении противник обстрелял из артиллерии районы Великой Камышевахи, Вернополья, Адамовки и Долгенького.
На Краматорском направлении под огнем вражеских танков и реактивных систем залпового огня находились районы Славянска, Краматорска, Спорного, Донецкого, Ивано-Дарьевки, Северска, Звановки и Райгородка.
Авиаудар пришелся недалеко от Веселого.
Наступление в сторону Николаевки – Выемки у оккупантов провалилось.
На Бахмутском направлении зафиксированы обстрелы у Бахмута, Соледара, Раздолевки, Кодемы и Майорска.
Неудачным для армии РФ было наступление в сторону:
- Владимировки – Соледара,
- Покровского – Бахмутского,
- Покровского – Бахмута,
- Клинового – Бахмута,
- Семигорья – Зайцево,
- Семигорья – Кодемы,
- Гольмовского – Зайцево.
Из ствольной, реактивной артиллерии и танков враг обстрелял районы вблизи Авдеевки, Марьинки, Александрополя, Песков, Першотравневого и Опытного на Авдеевском направлении.
Не увенчалось успехом наступление в сторону Лозового – Першотравневого.
На Новопавловском и Запорожском направлениях за прошедшие сутки российские оккупанты обороняли занятые районы и обстреляли районы населенных пунктов Новоселка, Новомихайловка, Богоявленка, Степногорск, Шевченко, Бурлацкое, Зализничное, Гуляйпольское, Лукьяновское, Преображенка, Полтавка.
Беспилотник к воздушной разведке россияне привлекали вблизи Полтавки, Гуляйполя, Малиновки, Зеленого Гая, Щербаков и Новояковлевки.
Отошли российские захватчики после штурма в сторону Егоровки – Шевченково.
Удержать занятые районы и сковать действия Сил обороны Украины российские захватчики стремятся и на Южнобужском направлении.
Там оккупанты обстреляли районы 18 населенных пунктов и нанесли авиаудары возле Белой Криницы, Благодатного, а также балки Хуторской.
Вражеский беспилотник действовал в районах населенных пунктов Белогорка, Лозовое, Першотравневое, Александровка, Трудолюбовка, Осокоровка и Ивановка.
Потери РФ на 18 августа 2022 г.
- личного состава – около 44 300 (+200),
- танков ‒ 1 889 (+3),
- боевых бронированных машин ‒ 4 179 (+17),
- артиллерийских систем – 1 010 (+17),
- реактивных систем залпового огня – 265 (+2),
- средств противовоздушной обороны – 136,
- самолетов – 234 (+1),
- вертолетов – 197 (+1),
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 793 (+1),
- крылатых ракет – 190,
- кораблей (катеров) – 15,
- автомобильной техники и автоцистерн – 3 061 (+7),
- специальной техники – 93.
Полномасштабная война в Украине длится уже 176-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.