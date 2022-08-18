Август, 18 в 13:21

18 августа российские военные по-прежнему стремятся установить полный контроль над территориями Луганской и Донецкой областей, удержать временно захваченные районы Херсонской и Харьковской, Запорожской и Николаевской областей.

Карта боевых действий в Украине на 17.08.2022

На Волынском и Полесском направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.

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Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, подразделения Вооруженных сил Беларуси продолжают усиленно охранять участок границы с Украиной в Брестской и Гомельской областях.

В приграничных районах Брянской и Курской областей РФ, что на Северском направлении, враг удерживает подразделения своих Вооруженных сил, чтобы сковать действия Сил обороны.

Под обстрелы российской ствольной артиллерии попали районы населенных пунктов Волковка, Яструбиного и Поповка Сумской области.

На Слобожанском направлении боевыми действиями россияне стремятся удержать занятые ранее рубежи и помешать наступлению ВСУ.

На Харьковском направлении армия РФ била из танков, ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Карасевка, Петровка, Базалиевка, Ртищевка, Дуванка, Ивановка, Мосьпаново, Лесное, Великие Проходы, Питомник, Гусаровка и Чепель.

Дистанционно оккупанты минировали местность недалеко от Лебяжьего.

На Славянском направлении противник обстрелял из артиллерии районы Великой Камышевахи, Вернополья, Адамовки и Долгенького.

На Краматорском направлении под огнем вражеских танков и реактивных систем залпового огня находились районы Славянска, Краматорска, Спорного, Донецкого, Ивано-Дарьевки, Северска, Звановки и Райгородка.

Авиаудар пришелся недалеко от Веселого.

Наступление в сторону Николаевки – Выемки у оккупантов провалилось.

На Бахмутском направлении зафиксированы обстрелы у Бахмута, Соледара, Раздолевки, Кодемы и Майорска.

Неудачным для армии РФ было наступление в сторону:

Владимировки – Соледара,

Покровского – Бахмутского,

Покровского – Бахмута,

Клинового – Бахмута,

Семигорья – Зайцево,

Семигорья – Кодемы,

Гольмовского – Зайцево.

Из ствольной, реактивной артиллерии и танков враг обстрелял районы вблизи Авдеевки, Марьинки, Александрополя, Песков, Першотравневого и Опытного на Авдеевском направлении.

Не увенчалось успехом наступление в сторону Лозового – Першотравневого.

На Новопавловском и Запорожском направлениях за прошедшие сутки российские оккупанты обороняли занятые районы и обстреляли районы населенных пунктов Новоселка, Новомихайловка, Богоявленка, Степногорск, Шевченко, Бурлацкое, Зализничное, Гуляйпольское, Лукьяновское, Преображенка, Полтавка.

Беспилотник к воздушной разведке россияне привлекали вблизи Полтавки, Гуляйполя, Малиновки, Зеленого Гая, Щербаков и Новояковлевки.

Отошли российские захватчики после штурма в сторону Егоровки – Шевченково.

Удержать занятые районы и сковать действия Сил обороны Украины российские захватчики стремятся и на Южнобужском направлении.

Там оккупанты обстреляли районы 18 населенных пунктов и нанесли авиаудары возле Белой Криницы, Благодатного, а также балки Хуторской.

Вражеский беспилотник действовал в районах населенных пунктов Белогорка, Лозовое, Першотравневое, Александровка, Трудолюбовка, Осокоровка и Ивановка.

Потери РФ на 18 августа 2022 г.

личного состава – около 44 300 (+200),

танков ‒ 1 889 (+3),

боевых бронированных машин ‒ 4 179 (+17),

артиллерийских систем – 1 010 (+17),

реактивных систем залпового огня – 265 (+2),

средств противовоздушной обороны – 136,

самолетов – 234 (+1),

вертолетов – 197 (+1),

беспилотников оперативно-тактического уровня – 793 (+1),

крылатых ракет – 190,

кораблей (катеров) – 15,

автомобильной техники и автоцистерн – 3 061 (+7),

специальной техники – 93.

Полномасштабная война в Украине длится уже 176-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Генштаб ВСУ