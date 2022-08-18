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Факты / Украина

Нардепы предлагают освободить от военной службы еще одну категорию мужчин

Малиновская Ангелина, редактор ленты
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Народные депутаты из фракций Европейская солидарность и Голос предлагают расширить основания освобождения от военной службы в военный период.

Соответствующий законопроект № 7678 О воинской обязанности и военной службе народные депутаты Алексей Гончаренко из фракции Европейская солидарность, Сергей Рахманин и Роман Костенко из фракции Голос зарегистрировали 17 августа.

Согласно предложенным изменениям, одним из оснований освобождения от военной службы во время особого периода является наличие у военнослужащего трех и больше детей возрастом до 18 лет.

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Источник: Верховная Рада

Фото: Нацгвардия

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