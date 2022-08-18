РФ стягивает эшелоны техники к границам: есть риск массированного ракетного обстрела Украины

Август, 18 в 15:21

Существует угроза массированного обстрела Украины, в частности ракетами С-300.

В начале августа из российского города Улан-Удэ вышли эшелоны в составе 28 вагонов с боеприпасами, с ракетами для ЗРК С-300 в количестве 32 ЗУР. К границе с Украиной эшелон ориентировочно прибудет в 20-х числах.

К середине августа из арсенала комплексного хранения ракет, боеприпасов и взрывчатых материалов в российском Котово изъято более 120 контейнеров с ракетами к ЗРК С-300.

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Есть информация, что в районе Джанкоя (Крым) было размещено около 440 ТПК к ЗРК С-300. После взрывов в Джанкое пока трудно сказать, были эти ТПК уничтожены полностью, частично или их вообще нет.

В Зябровке (Беларусь) в 22 км от границы с Украиной тоже идет концентрация ракет к С-300. Общее количество ТПК превышает 60 единиц.

С учетом прибытия ряда эшелонов до 20-го числа очевидно и то, что они концентрируются к 24 августа.

Источник: Управление стратегических коммуникаций ВСУ