СБУ разоблачила злоумышленников, которые перед вторжением РФ сообщали о “минировании” Киева

Август, 18 в 19:59

Житель Ровенской области и киевлянка накануне вторжения России на территорию Украины сообщали о “минировании” торговых центров и университета столицы. Они получили в зашифрованном интернет-чате задачу осуществить анонимные сообщения о минировании объектов инфраструктуры и учебных заведений Киева.

В течение 16, 17 и 19 февраля 2022 года подозреваемые посылали по электронной почте колцентров СБУ и Нацполиции письма с сообщениями о минировании крупнейших торговых центров столицы, а также одного из университетов.

Для того, чтобы специальные службы не смогли идентифицировать электронные адреса, использовали специальную компьютерную программу, доступ к которой им дал куратор.

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За каждое анонимное сообщение преступники получали денежное вознаграждение на банковские карты через виртуальный обменный пункт.

Обоим фигурантам сообщено о подозрении в осуществлении серии заведомо ложных сообщений об угрозе безопасности граждан (ч. 2 ст. 259 УК Украины).

Источник: Киевская городская прокуратура

Фото: Факты ICTV