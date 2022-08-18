Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина

СБУ разоблачила злоумышленников, которые перед вторжением РФ сообщали о “минировании” Киева

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Взрывотехническая служба

Житель Ровенской области и киевлянка накануне вторжения России на территорию Украины сообщали о “минировании” торговых центров и университета столицы. Они получили в зашифрованном интернет-чате задачу осуществить анонимные сообщения о минировании объектов инфраструктуры и учебных заведений Киева.

В течение 16, 17 и 19 февраля 2022 года подозреваемые посылали по электронной почте колцентров СБУ и Нацполиции письма с сообщениями о минировании крупнейших торговых центров столицы, а также одного из университетов.

Для того, чтобы специальные службы не смогли идентифицировать электронные адреса, использовали специальную компьютерную программу, доступ к которой им дал куратор.

Сейчас смотрят

За каждое анонимное сообщение преступники получали денежное вознаграждение на банковские карты через виртуальный обменный пункт.

Обоим фигурантам сообщено о подозрении в осуществлении серии заведомо ложных сообщений об угрозе безопасности граждан (ч. 2 ст. 259 УК Украины).

Читайте
СБУ задержала предателя, который "провел" под Киев 120 единиц техники оккупантов

Источник: Киевская городская прокуратура

Фото: Факты ICTV

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка