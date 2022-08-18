Август, 18 в 12:38

Россия не смогла установить и должным образом использовать динамическую броню для своих основных боевых танков.

Это одна из причин чрезмерного износа танков РФ, считают в разведке Минобороны Великобритании.

В оборонном ведомстве добавляют: при правильном применении динамическая броня снижает эффективность снарядов до того, как те попадут в танк.

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– Вполне вероятно, что многие российские танковые экипажи не слишком осведомлены, как поддерживать динамическую броню.

Это свидетельствует о том, что ситуация не изменилась с 1994 года, когда началась Первая российско-чеченская война, – добавляют в британской разведке.

Поэтому, отмечают в Минобороны Великобритании, у российских танков так часто отрываются башни, о чем свидетельствуют многочисленные видео очевидцев.

– Во время войны в Украине российские командиры не смогли обеспечить применение динамической брони на должном уровне.

Поэтому совокупный эффект неудач РФ, вероятно, является существенным фактором низкой эффективности российских сил, – предполагают британские разведчики.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 176-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Ministry of Defence