В британской разведке объяснили, почему у российских танков отрываются башни
Россия не смогла установить и должным образом использовать динамическую броню для своих основных боевых танков.
Это одна из причин чрезмерного износа танков РФ, считают в разведке Минобороны Великобритании.
В оборонном ведомстве добавляют: при правильном применении динамическая броня снижает эффективность снарядов до того, как те попадут в танк.
– Вполне вероятно, что многие российские танковые экипажи не слишком осведомлены, как поддерживать динамическую броню.
Это свидетельствует о том, что ситуация не изменилась с 1994 года, когда началась Первая российско-чеченская война, – добавляют в британской разведке.
Поэтому, отмечают в Минобороны Великобритании, у российских танков так часто отрываются башни, о чем свидетельствуют многочисленные видео очевидцев.
– Во время войны в Украине российские командиры не смогли обеспечить применение динамической брони на должном уровне.
Поэтому совокупный эффект неудач РФ, вероятно, является существенным фактором низкой эффективности российских сил, – предполагают британские разведчики.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 176-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Источник: Ministry of Defence