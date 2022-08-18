В Польше задержан мужчина за заявления о намерении шпионить в пользу России
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Государственная прокуратура Польши сообщила о задержании мужчины, который сообщал, что готов шпионить в пользу России. Ярослав А. был задержан по приказу Мазовецкого отдела государственной прокуратуры.
— Собранные доказательства указывают на то, что подозреваемый намеревался предоставлять российской стороне информацию, в частности, по вопросам обороны и безопасности государства (Польши, – Ред.). Он также был готов выполнять другие возложенные на него задачи. Мужчина рассчитывал на получение финансовой и личной выгоды, – говорится в сообщении.
По приказу прокуратуры подозреваемого временно арестовали. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.
Мужчину задержали 11 июля 2022 года в Силезском воеводстве на юге Польши.
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Источник: Polskie Radio