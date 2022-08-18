Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина

В Польше задержан мужчина за заявления о намерении шпионить в пользу России

Малиновская Ангелина, редактор ленты
В Польше задержан мужчина за заявления о намерении шпионить в пользу России
Фото: Depositphotos

Государственная прокуратура Польши сообщила о задержании мужчины, который сообщал, что готов шпионить в пользу России. Ярослав А. был задержан по приказу Мазовецкого отдела государственной прокуратуры.

— Собранные доказательства указывают на то, что подозреваемый намеревался предоставлять российской стороне информацию, в частности, по вопросам обороны и безопасности государства (Польши, – Ред.). Он также был готов выполнять другие возложенные на него задачи. Мужчина рассчитывал на получение финансовой и личной выгоды, – говорится в сообщении.

По приказу прокуратуры подозреваемого временно арестовали. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Мужчину задержали 11 июля 2022 года в Силезском воеводстве на юге Польши.

Сейчас смотрят
Читайте
Привел в Киев 120 единиц техники врага: СБУ задержала агента Кремля из Сумской области

Источник: Polskie Radio

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка