В Польше задержан мужчина за заявления о намерении шпионить в пользу России

Август, 18 в 17:00

Государственная прокуратура Польши сообщила о задержании мужчины, который сообщал, что готов шпионить в пользу России. Ярослав А. был задержан по приказу Мазовецкого отдела государственной прокуратуры.

— Собранные доказательства указывают на то, что подозреваемый намеревался предоставлять российской стороне информацию, в частности, по вопросам обороны и безопасности государства (Польши, – Ред.). Он также был готов выполнять другие возложенные на него задачи. Мужчина рассчитывал на получение финансовой и личной выгоды, – говорится в сообщении.

По приказу прокуратуры подозреваемого временно арестовали. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Мужчину задержали 11 июля 2022 года в Силезском воеводстве на юге Польши.

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Источник: Polskie Radio