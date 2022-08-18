Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина

Военный эксперт объяснил, почему Россия не смогла захватить Киев

Малиновская Ангелина, редактор ленты
війна в україні
Фото: Генштаб ВСУ

Российские войска просто не смогли пройти на Киев, со стороны Житомирской трассы они не смогли перейти речку Ирпень, которая в который раз исторически спасла Киев от нашествия врагов, и разлилась.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов.

— Мосты были быстро взорваны, было два прорыва бронегруппы, один — по Житомирской трассе, бронегруппа доехала до станции Берестейская, по Проспекту Победы. И там был бой, она была уничтожена прямо на Проспекте Победы, до сих пор есть выгоревший асфальт на проспекте Победы на месте этого боя. После этого был взорван мост в Стоянке, и движение по Житомирской трассе было прекращено. И дальше вправо и влево, в Ирпене, в Ворзеле, в Буче, везде, где были мосты, они были взорваны через речку Ирпень. Также была взорвана плотина на реке Ирпень и затоплено село Демидов, — говорит эксперт.

Сейчас смотрят

Вода стала огневым рубежом — с одной стороны были наши войска, с другой стороны — армия РФ.

— Потом наши перешли Ирпень и стали выбивать русских с Бучи, Ирпеня, Ворзеля. Там завязались ожесточенные бои, таким образом, они не смогли пройти на Киев. А так как мы начали их громить, они стали нести потери, а в первые месяцы войны у них логистики не было никакой, они не рассчитывали на сопротивление. Они шли практически на одной заправке топлива, с одним боекомплектом. И мы стали наносить существенное поражение, все длиннющие колоны по 800, по 1 тыс. единиц техники начали громить. Поэтому РФ, чтобы не потерять остатки войска, которое еще осталось на Северском направлении, под нашим напором и полученным разгромом отошла, — разъясняет Жданов.

Читайте
Размещение ракетных комплексов РФ на аэродроме Беларуси: Жданов оценил возможность удара по Киеву

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка