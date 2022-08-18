Военный эксперт объяснил, почему Россия не смогла захватить Киев
Российские войска просто не смогли пройти на Киев, со стороны Житомирской трассы они не смогли перейти речку Ирпень, которая в который раз исторически спасла Киев от нашествия врагов, и разлилась.
Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов.
— Мосты были быстро взорваны, было два прорыва бронегруппы, один — по Житомирской трассе, бронегруппа доехала до станции Берестейская, по Проспекту Победы. И там был бой, она была уничтожена прямо на Проспекте Победы, до сих пор есть выгоревший асфальт на проспекте Победы на месте этого боя. После этого был взорван мост в Стоянке, и движение по Житомирской трассе было прекращено. И дальше вправо и влево, в Ирпене, в Ворзеле, в Буче, везде, где были мосты, они были взорваны через речку Ирпень. Также была взорвана плотина на реке Ирпень и затоплено село Демидов, — говорит эксперт.
Вода стала огневым рубежом — с одной стороны были наши войска, с другой стороны — армия РФ.
— Потом наши перешли Ирпень и стали выбивать русских с Бучи, Ирпеня, Ворзеля. Там завязались ожесточенные бои, таким образом, они не смогли пройти на Киев. А так как мы начали их громить, они стали нести потери, а в первые месяцы войны у них логистики не было никакой, они не рассчитывали на сопротивление. Они шли практически на одной заправке топлива, с одним боекомплектом. И мы стали наносить существенное поражение, все длиннющие колоны по 800, по 1 тыс. единиц техники начали громить. Поэтому РФ, чтобы не потерять остатки войска, которое еще осталось на Северском направлении, под нашим напором и полученным разгромом отошла, — разъясняет Жданов.