Август, 18 в 17:41

На данный момент нет угрозы потенциального вторжения из Беларуси, поскольку там отсутствует концентрация войск, необходимая для наступления.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил военный обозреватель Денис Попович.

– Давайте вспомним ситуацию перед началом вторжения 24 февраля. Тогда была концентрация российских войск на нескольких направлениях. Концентрация войск является прямым свидетельством того, что готовится нападение на тех или иных направлениях. Пока мы не наблюдаем концентрации войск, я имею в виду сухопутные войска, войска вторжения с белорусского направления. А поскольку сейчас такой концентрации нет, то пока нет смысла и говорить о каких-то прямых угрозах, — сказал он.

Эксперт призвал украинцев не пренебрегать сигналами воздушной тревоги, особенно в День Независимости (24 августа), поскольку возможны “поздравления” от россиян.

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— Особые проблемы нам могут причинить именно ракетные обстрелы, и следует избегать скопления людей в городах, когда будет этот праздник, — отметил Попович.

Как отмечает белорусский оппозиционный проект Белорусский Гаюн, Россия готовится к массированному обстрелу территорий Украины.

Об этом свидетельствует то, что оккупанты собрали на белорусском аэродроме Зябровка около 14 ЗРК С-400 и почти 60 ракет к ним.