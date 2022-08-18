Август, 18 в 12:07

С 1 октября 2022 года на военный учет должны стать украинки, получившие профессиональное образование по определенной специальности. Речь идет о специальности, полученной согласно диплому.

Эти нюансы объяснил нардеп, член Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

Он напомнил, что приказ Министерства обороны Украины о военном учете для женщин вышел еще в прошлом году, то есть до начала полномасштабной войны. Кто из женщин должен стать на учет, будут определять по диплому, а не трудовой книжке.

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– Женщины, получившие профессиональное образование по соответствующей специальности. То есть это не те, которые работают не по специальности, а те, у которых есть соответствующий документ, подтверждающий их уровень квалификации, — отметил Вениславский.

Он подчеркнул, что военная обязанность для женщин не нова для Украины: она существовала как в советское время, так и после провозглашения независимости.

Нардеп добавил, что Минобороны изменило перечень военно-учетных специальностей женщин: сначала он был достаточно большим, но впоследствии сократился до 14 специальностей и семи профессий. Речь идет об украинках, которые работают в медицинской сфере, сфере питания, имеют специальности, связанные со средствами связи, информационными технологиями, химической продукцией и тому подобное.

За уклонение от военного учета предусмотрена административная ответственность (штрафы). Еще в декабре прошлого года в Киевском областном территориальном центре комплектования сообщали, что, начиная с 2023 года, женщин, которые этого не сделают, будут штрафовать на сумму от 850 грн. А предприятиям, где они работают, грозит штраф от 5,5 тыс.

В июле этого года в Генеральном штабе ВСУ предложили ставить женщин на военный учет только с их согласия.

Источник: Media Center Ukraine