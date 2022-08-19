80% украинцев готовы работать не по специальности – опрос

Август, 19 в 16:13

80% украинцев, для которых актуален вопрос трудоустройства, готовы работать не по специальности, если не могут устроиться на работу по своей профессии.

Об этом свидетельствует национальный опрос, проведенный исследовательской компанией Gradus Research.

Согласно полученным данным, сейчас наблюдается положительная динамика в количестве трудоустроенных. Если в апреле о наличии работы сообщали 32% респондентов, то сейчас таких 39%.

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В то же время уменьшается процент тех, кто имеет работу, но не работает. В начале войны такую ​​ситуацию констатировали 38% опрошенных, сейчас – только 15%.

Динамика роста рабочей активности проявилась и по вопросу зарплаты. 32% опрошенных ее получают и уверены, что проблем с выплатами не будет и в будущем. Во время прошлой волны опроса в мае это декларировали 26% украинцев.

Потребность в стабильном источнике дохода заметна и по тому, какую помощь ожидают граждане от государства. Так, 56% респондентов считают, что она должна обеспечить людей оплачиваемой работой.

В рамках проекта Градус общества во время войны Gradus Research провел шесть волн исследования настроений украинцев во время войны.

В шестой волне анкету в специальном мобильном приложении заполнили 1030 граждан Украины в возрасте 18-60 лет, проживающих в городах 50 тыс+.