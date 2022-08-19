Игра в “русскую рулетку” с роковым финалом для всех: Подоляк о переговорах с РФ

Август, 19 в 11:57

Переговоры с Россией – это игра в “русскую рулетку” с полным барабаном и роковым финалом для всех. Это продолжение войны, террора и криминального шантажа.

Такое мнение высказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Он отметил, что ключевые параметры переговорного процесса озвучил президент Украины Владимир Зеленский.

Они предусматривают, что главным условием для переговоров с РФ является выведение оккупационных российских войск со всех украинских территорий.

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Переговори з ???????? – гра в «російську рулетку» з повним барабаном та фатальним фіналом для всіх. Продовження війни, терору та кримінального шантажу.

Ключові параметри переговорного процесу озвучив @ZelenskyyUa. Головна умова – виведення окупаційних ru-військ з усіх ???????? територій. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) August 19, 2022

18 августа президент Владимир Зеленский заявил, что переговоры с Россией возможны только тогда, когда российская армия покинет незаконно оккупированную территорию Украины.

В то же время Михаил Подоляк ранее объяснял, что переговоры с РФ могут состояться только после ряда тактических поражений российских войск на поле боя. Тогда Киев сможет разговаривать с Москвой с позиции силы.

По его мнению, только после тактических поражений российских войск у Украины появится возможность диктовать свои условия.