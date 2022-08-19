Карта боевых действий на 19.08.2022 – ситуация на фронте
Российские войска нанесли наземные удары южнее Северска, северо-восточнее и южнее Бахмута. Также продолжали вести наступательные операции к северу, западу и юго-западу от Донецка.
Карта боевых действий в Украине на 19.08.2022
На Харьковском направлении противник из танков, ствольной и реактивной артиллерии стрелял в районах населенных пунктов Харьков, Чугуев, Золочев, Протопоповка, Сосновка, Коробочкино, Шестаково.
Нанес удары с самолетов и вертолетов возле Старого Салтова, Лебяжьего и Залимана.
На Славянском направлении оккупанты открыли огонь из артиллерии неподалеку от Дибровного, Довгенького, Вернополья, Сулиговки, Чепиля, Мазановки и Богородичного.
Враг пытался вести штурмовые действия на направлениях Барабашевка – Карнауховка, Сулиговка – Дибривно, Сулиговка – Новая Дмитровка.
На Бахмутском направлении оккупанты нанесли удары самолетами штурмовой авиации в районе Соледара.
Противник вел наступательные бои в направлениях Спорное – Выемка, Стряповка – Соледар, Владимировка – Соледар, Клиново – Бахмут, Вершина – Кодема. В указанных направлениях подразделения противника успеха не имели и отошли.
Продолжаются бои в направлении Покровское – Бахмутское.
Армия РФ ведет штурмовые действия в направлении Лозовое – Першотравневое, боевые действия продолжаются.
Напомним, что война в Украине продолжается уже 177-й день.