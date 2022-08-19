Август, 19 в 6:45

Российские войска нанесли наземные удары южнее Северска, северо-восточнее и южнее Бахмута. Также продолжали вести наступательные операции к северу, западу и юго-западу от Донецка.

Карта боевых действий в Украине на 19.08.2022

На Харьковском направлении противник из танков, ствольной и реактивной артиллерии стрелял в районах населенных пунктов Харьков, Чугуев, Золочев, Протопоповка, Сосновка, Коробочкино, Шестаково.

Нанес удары с самолетов и вертолетов возле Старого Салтова, Лебяжьего и Залимана.

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На Славянском направлении оккупанты открыли огонь из артиллерии неподалеку от Дибровного, Довгенького, Вернополья, Сулиговки, Чепиля, Мазановки и Богородичного.

Враг пытался вести штурмовые действия на направлениях Барабашевка – Карнауховка, Сулиговка – Дибривно, Сулиговка – Новая Дмитровка.

На Бахмутском направлении оккупанты нанесли удары самолетами штурмовой авиации в районе Соледара.

Противник вел наступательные бои в направлениях Спорное – Выемка, Стряповка – Соледар, Владимировка – Соледар, Клиново – Бахмут, Вершина – Кодема. В указанных направлениях подразделения противника успеха не имели и отошли.

Продолжаются бои в направлении Покровское – Бахмутское.

Армия РФ ведет штурмовые действия в направлении Лозовое – Першотравневое, боевые действия продолжаются.

Напомним, что война в Украине продолжается уже 177-й день.