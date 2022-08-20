Август, 19 в 21:16

Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что острой необходимости существенно увеличивать количество женщин на воинском учете нет, и никакой измены из-за октябрьских изменений — тоже нет.

– Опыт развертывания всех воинских частей Вооруженных сил Украины и других военных формирований в полные штаты военного времени свидетельствует, что на сегодняшний день в государстве нет острой необходимости существенно увеличивать количество женщин на воинском учете. Вместе с тем для Вооруженных сил остается потребность в специальностях и специалистах медицины, радиотехники, пищевых технологий, – отметила она у себя в Facebook 19 августа.

По ее словам, Главное управление персонала Генерального штаба Вооруженных сил Украины предлагает внести изменения в соответствующие законодательные и нормативные акты в части взятия женщин на воинский учет:

Сокращение перечня специальностей и/или профессий , родственных соответствующим военно-учетным специальностям, после получения которых женщины берутся на воинский учет военнообязанных, в соответствии с нынешними потребностями ВСУ.

Добровольность постановки на воинский учет женщин, получивших специальности, содержащиеся в доработанном списке.

Определение, что организация взятия женщин на воинский учет в Украине начнется не ранее, чем через месяц после завершения особого периода в государстве.

Маляр подчеркнула, что обязательность постановки на воинский учет женщин, имеющих определенные военно-учетные специальности, – это норма закона, и ни Минобороны, ни Генштаб изменить его не могут.

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– Если будет изменена эта норма, Минобороны и Генштаб ее выполнят. От себя мы подготовили предложения по этим изменениям в сторону добровольности, и наш вариант законопроекта находится сейчас на согласовании в других министерствах – таков порядок. Но принимать решение будет парламент, – указала она.

Замминистра напомнила, что с 2014 года, по ее данным, “ни одна женщина принудительно на фронт не попала – только с ее согласия”.

Фото: Анна Маляр