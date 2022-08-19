Должен был установить жучки в Верховной Раде: СБУ разоблачила завербованного ФСБ чиновника

Август, 19 в 12:02

Контрразведка СБУ разоблачила факт вербовки спецслужбами РФ работника подразделения обеспечения Управления делами Аппарата Верховной Рады Украины.

К сотрудничеству его склонил кадровый сотрудник ФСБ во время его поездки в аннексированный Крым еще до начала широкомасштабной войны в Украине.

— По указанию своего российского куратора агент должен был собирать разведданные о визитах иностранных делегаций в украинский парламент, в том числе их персональный состав, содержание официальных и неформальных разговоров, — сообщили в СБУ.

Он получил задачу изучить возможность установления специальных средств сбора информации в залах и кулуарах Верховной Рады. Для этого чиновник должен был воспользоваться своими служебными полномочиями, которые давали ему доступ к разным помещениям админздания. Однако на момент полномасштабного вторжения России он уволился из госучреждения и не выполнил ни одной задачи.

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После этого мужчина пытался устроиться на стратегически важный объект в Житомирской области. Во время проверки СБУ его и разоблачили.

Проходят следственные действия по факту государственной измены и устанавливаются все обстоятельства уголовного правонарушения.