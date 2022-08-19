Август, 19 в 1:03

Украинские защитники будут делать все возможное, чтобы военные объекты и незаконно установленные мосты в Крыму были ликвидированы.

Об этом в эфире национального телемарафона заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. По его словам, бархатный сезон в Крыму “будет ярким”.

— Мы будем это делать каким-то образом. Мы попросим солнце, ветер, воду и даже табачные изделия, чтобы они эффективно отрабатывали по складам с боеприпасами. С другой стороны, мы будем и дальше настаивать, чтобы Россия добровольно демонтировала все незаконные базы и мосты, которые за восемь лет там сделали в Крыму, — сказал он.

Также Подоляк отметил, что скоро Керченский мост “может сложиться от усталости”, поскольку не выдержит того количества россиян, которые будут убегать из Крыма.

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– Что касается Керченского моста. Кажется, что это не вопрос его военного разрушения. Он может как-то сложиться от усталости. Ведь ему будет немного дико перевозить такое количество людей, которые будут убегать из Крыма, — заявил советник ОП.

Напомним, что вечером 18 августа на территории Крымского полуострова в Севастополе на военном аэродроме Бельбек раздались мощные взрывы. По данным СМИ, там размещалось более 40 единиц истребительной авиации РФ.