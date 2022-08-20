Август, 19 в 23:45

Россия снова прибегает к энергетическому шантажу, когда параллельно с этим с ее стороны идет атомный шантаж.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время вечернего обращения 19 августа.

Он рассказал, что украинские дипломаты, партнеры и представители ООН и МАГАТЭ прорабатывают конкретные детали миссии, которая должна быть отправлена ​​на Запорожскую атомную станцию.

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– С этой миссии может начаться восстановление полной безопасности на ЗАЭС и в Энергодаре. И я благодарен всем, кто присоединился к этой работе и инициативе, – сказал он.

Президент подчеркнул, что если российский шантаж радиацией продолжится, то это лето может войти в историю разных европейских стран как одна из самых трагических за все время.

— Никакой инструкцией ни на одной атомной станции мира не предусмотрен порядок действий на тот случай, если какое-то государство-террорист превращает АЭС в мишень, — сказал Владимир Зеленский.

Он особо обратил внимание и на другой аспект российского шантажа в области энергетики, а именно – на приостановку газоснабжения в ФРГ.

— Снова ограничивается поставка газа в Германию через первый Северный поток и снова звучат абсурдные заявления о том, что якобы можно что-то компенсировать через Северный поток — 2. Эти “потоки” нужны России исключительно для того, чтобы доставлять в Европу проблемы, а не помогать кому-то там с газом. Сейчас это совершенно очевидно, – сказал президент.

Украинский лидер добавил, что стабильность на европейском мировом рынке напрямую зависит от нахождения на этом рынке российского государства: чем дольше оно там присутствует, тем дольше не будет стабильности.

Президент призвал все страны Европы подготовить свои энергетические системы к существованию вообще без каких-либо поставок энергоносителей из России. Таким образом, считает президент, европейские государства смогут спокойно переживать любое лето.