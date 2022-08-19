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Факты / Украина

В Мариуполе оккупанты начали вырезать комбинат Ильича на металлолом — Андрющенко

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
В Мариуполе оккупанты начали вырезать комбинат Ильича на металлолом — Андрющенко
Фото: Depositphotos

Во временно захваченном Мариуполе российские оккупанты начали вырезать Металлургический комбинат им. Ильича на металлолом.

Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.

– Сегодня над комбинатом поднялся дым. Это вызвано началом распила крупногабаритного металлолома, частично со скрапом. Фактически на очищенной и разминированной территории начали вырезать завод на металлолом, – написал он в своем Telegram-канале.

Петр Андрющенко добавил, что оккупанты тем временем продолжают кормить мариупольцев лживой надеждой на восстановление завода.

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Напомним, в начале июня Анрющенко уже сообщал, что Россия крадет украинский металлопрокат из временно оккупированного Мариуполя.

В то же время уже в конце июля американская группа ISRP, которая занимается документированием фактов грабежа нашей продукции, заявила, что с момента полномасштабного вторжения в Украину РФ систематически воровала огромное количество украинской продукции, прежде всего сталь и пшеницу.

В частности, Россия забрала более 11 тыс. тонн украинской металлопродукции, в основном из металлургического комбината Азовсталь в Мариуполе на общую сумму более $166 млн.

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