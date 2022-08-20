Украина подписала меморандум с Eurocities о поддержке восстановления городов

Август, 19 в 21:18

Украина подписала меморандум с Euroсities для поддержки восстановления своих городов.

Об этом сообщили на официальном сайте президента Украины.

— В присутствии главы государства глава президиума Конгресса местных и региональных властей, руководитель Офиса президента Андрей Ермак и президент Eurocities, мэр Флоренции Дарио Нарделла подписали меморандум о взаимопонимании для поддержки постоянного восстановления украинских городов, — говорится в сообщении.

Президент ассоциации подчеркнул, что подписанный меморандум станет действенным инструментом поддержки украинских городов.

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— Мы хотим начать это сотрудничество как можно скорее, создать самую большую программу взаимодействия между городами, которую мы когда-либо видели в истории Европы, — сказал он.

Как говорится в тексте меморандума, мэры и лидеры европейских и украинских городов осуждают российскую войну, призывают к немедленному выводу войск РФ и восстановлению мира. Также подписанты стремятся объединить усилия, чтобы обеспечить быстрое и постоянное восстановление украинских городов.

Ассоциация планирует сплотить более 200 крупных городов Европы, которые солидарны с украинскими побратимами, чтобы реализовать проекты реконструкции, а также объединить ресурсы, лучшие практики и оказать помощь в поиске финансирования ЕС.

— Конгресс местных и региональных властей планирует предоставить перечень соответствующих критических проектов восстановления украинских городов, разрушенных во время российской войны; обеспечить удобный и прозрачный механизм финансирования проектов реконструкции; содействовать продвижению законодательных инициатив, необходимых для восстановления украинских городов, – сообщили в Офисе президента.

Меморандум начинает действовать с завтрашнего дня, 20 августа. Его будут оценивать и обновлять каждый год.