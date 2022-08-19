В ISW назвали возможные причины ночных взрывов в Крыму

Август, 19 в 8:56

Аналитики вашингтонского центра Институт изучения войны ISW сделали предположение о происхождении и последствиях взрывов во временно оккупированном Крыму 18 августа.

Аналитики обращают внимание на взрывы вблизи Севастополя этой ночью, утверждая, что их причиной могут быть российская противовоздушная оборона, украинская разведка, обстрел или плохое обращение россиян со своей техникой.

Также аналитики считают, что причиной могут служить и расшатанные нервы российских оккупантов, которые, вероятно, готовятся к атакам в районах, ранее считавшихся недостижимыми для украинской армии.

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ISW отмечает, что не может самостоятельно проверить, сбили ли российские ПВО украинский беспилотник, как об этом заявляли местные гауляйтеры, и был ли вообще какой-нибудь беспилотник в Керчи или Бельбеке.

Источник: ISW